Seniorenwohngruppe an der Elbe : Linda und Robert Wiesner bieten alternative Wohnform in Wehningen

Senioren-WGs liegen in der Stadt im Trend. Auch auf dem Dorf gibt es Angebote, so wie in Wehningen an der Elbe.

Wehningen | Manchmal hilft der Zufall. Oder es braucht den Anstoß von außen. So wie im Fall der Alten Tischlerei in Wehningen. Nachdem die Werkstattgebäude des einstigen Handwerksbetriebes in Familienhand Anfang der 2000er-Jahre für eine längere Zeit leergestanden hatte und von einer Bank verwaltet worden war, kauften Linda Wiesner, Tochter beziehungsweise Schwes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.