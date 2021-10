Städtebauförderung in MV : So hat sich das Stadtbild von Wittenburg nach 30 Jahren verändert

Nach 30 Jahren hat sich einiges in der Stadt getan. Darauf macht eine Präsentation nun aufmerksam.

Wittenburg | Die Gebäude marode, die Straßen sanierungsbedürftig. Als im April 1991 traten die ersten Städtebauförderrichtlinien des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Kraft traten, waren die Zustände der Städte in MV in einem dramatischen Zustand – auch die Wittenburgs. Facebook Iframe Doch was hat sich nach 30 Jahren Städtebauförderung alles getan? Wie hat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.