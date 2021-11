„Eine Million Sterne“ : In Zühr leuchten wieder die Kerzen

Bereits zum 15. Mal ruft die Caritas zu ihrer bundesweiten Solidaritätsaktion auf. Dabei sollen öffentliche Plätze erhellt werden.

Zühr | Jede für sich gibt nur ein kleines Licht. Doch zusammen erhellen sie die Nacht. Und so sollen auch dieses Jahr Hunderte Kerzen in der dunklen Jahreszeit auf dem Schlossplatz in Zühr leuchten. Hintergrund ist die bundesweite Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ zu der die Caritas nun bereits zum 15. Mal aufruft. Am zweiten Sonnabend im November, so...

