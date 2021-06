Sommerangebot in Hagenow : Ferienspaß im Angler-Camp

Das Hagenower Freizeithaus und der Sportfischerverein Wittenburg begeisterten Kinder und Jugendliche mit einem Angler-Camp.

Hagenow/ Wittenburg | War das eine Aufregung, als Thor (10) aus Scharbow zum ersten Mal einen Barsch am Haken hatte. Zusammen mit 16 weiteren Jungen aus der Region Hagenow erlebte er in der ersten Woche der Sommerferien das Angler-Camp des Freizeithauses „Sausewind“ in Hagenow und Püttelkow, das zusammen mit dem Wittenburger Sportfischerverein „Gut Fang“ durchgeführt wurde...

