Suche nach Vermisstem : Großaufgebot sucht verwirrten 82-jährigen Mann aus Zarrentin

Polizei, Feuerwehr aber auch Staffeln mit Suchhunden suchen seit Mittwoch Abend nach dem vermissten Mann, der ohne Orientierung sein soll. Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe.

Zarrentin | Seit Mittwoch Abend läuft in Zarrentin aber auch in der Umgebung der Schaalseestadt die Suche nach dem 82-jährigen Joachim Tille. Der Mann wurde das letzte Mal in den Mittagsstunden des Mittwochs gesehen. Seitdem weiß keiner wo er sich aufhält. Die Polizei wurde am Mittwoch Abend von der Familie informiert und startete nach Angaben von Polizeisprecher...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.