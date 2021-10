Spenden für Flutgebiet : Geld an Kita in Bad Neuenahr übergeben

Vertreterinnen der Kitas in Boizenburg und Neu Kaliß überbrachten das Geld persönlich an eine Kita in Rheinland-Pfalz. Davon kann nun Spielzeug und pädagogisches Material gekauft werden.

Boizenburg/ Bad Neuenahr | Der Weg war weit. Doch mit Blick in lachende Gesichter hat er sich sicherlich gelohnt. Nachdem die Kitas der Volkssolidarität, unter anderem in Neu Kaliß und Boizenburg, zuletzt Geld für die Kindertagesstätte „Miki“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler gesammelt hatten, überbrachten nun Vertreterinnen die Spenden persönlich. Insgesamt waren bei den Sammlungen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.