Zarrentins Wehr rüstet auf : Der große Moment für die Zarrentiner

Feuerwehr holte ihre ersteigerte Drehleiter aus Binz ab

Zarrentin | Am späten Nachmittag waren sie zurück, mit ihrem neuen Schmuckstück, der Feuerwehr-Drehleiter. Eine Zarrentiner Delegation hat am Wochenende die Drehleiter der Feuerwehr aus dem Ostseebad Binz abgeholt und in die Klosterstadt gebracht. Der Übernahmetrupp war von Bürgermeister Klaus Draeger und Wehrchef Jens Arndt angeführt worden. Mit der Drehleiter w...

