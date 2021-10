Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris : Stoff aus Greven geht nun in die ganze Welt

Die Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris geht zu Ende. Die Stoffbahnen, die auch in Greven zusammengenäht wurden, werden nun wieder abgenommen. Touristen tragen nun Stoffproben in die ganze Welt.

Paris/ Greven | Dort, wo eigentlich tagtäglich tausende Fahrzeuge den Pariser Arc de Triomphe umkreisen, bevölkerten an den vergangenen drei Wochenenden unzählige Schaulustige den berühmten Kreisverkehr am Place Charles de Gaulle-Étoile. Denn mehr als dreißig Jahre nach der spektakulären Verhüllung der Brücke „Pont Neuf“ wurde nach den Plänen des bulgarischen Künstle...

