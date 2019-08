Strecke rund eine Stunde gesperrt : 48-Jähriger liegt betrunken zwischen Brahlstorf und Pritzier in den Gleisen

Am Donnerstag gegen 17 Uhr musste die Bundespolizei ausrücken. Nach längerer Suche konnte sie den Mann schließlich in Düssin festnehmen. Seine Aktion hatte erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr.

16. August 2019, 09:02 Uhr

Am Donnerstag gegen 17 Uhr mussten die Beamten der Bundespolizei unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten ausrücken. Vorausgegangen war eine Information der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn in Berlin, dass die Schnellfahrstrecke von Hamburg nach Berlin in beide Richtungen gesperrt werden musste. Auslöser war die Meldung eines Triebfahrzeugführers eines Güterzuges, der auf Höhe des Bahnkilometers 210,4, zwischen den Ortschaften Brahlstorf und Pritzier, eine Person im Gleis gesehen hat. Die nachfolgende Regionalbahn RE 4312 musste nach Erkennen der Person im Gleis eine Gefahrenbremsung einleiten. Zu Personenschäden kam es nicht. Parallel zum sofortigen Streifeneinsatz der Bundespolizei erfolgte eine Unterstützung durch die Kollegen der Polizeireviers Boizenburg. Am Ereignisort angekommen, konnten die Polizisten zunächst keine Person feststellen.

Alkoholtest ergibt 1,61 Promille

Auch eine Absuche entlang der Gleisanlagen verlief zunächst negativ. Wenig später erreichte die Bundespolizisten die Nachricht, dass die Kollegen der Landespolizei im Bereich der Ortschaft Düssin, an der Bahnstrecke, eine Person festgestellt haben, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Noch vor Ort wurde diese an die Beamten der Bundespolizei übergeben. Bei einem Atemalkoholtest konnte bei dem 48-jährigen Mann ein Wert von 1,61 Promille festgestellt werden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150,- Euro erhoben.

In der Zeit der Streckensperrung von 16.52 Uhr bis 17.55 Uhr kam es bei 22 Zügen zu insgesamt 777 Minuten Verspätungen, zu zwei Umleitungen und zwei Teilausfällen.