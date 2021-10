Workshop an der Elbe : Viele Farben auf Fliesen aus Boizenburg gesprayt

Ein Streetart-Workshop begeisterte am Wochenende knapp ein Dutzend Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Fairhafen.

Boizenburg | In enger Kooperation zwischen dem Fairhafen Boizenburg und dem Kulturschiff Minna konnten am Sonnabend und Sonntag knapp ein Dutzend Interessierte im Alter zwischen fünf und 49 Jahren einen Einblick in die Streetart-Kunst gewinnen. Als Streetart werden Formen von Kunst im öffentlichen Raum bezeichnet. Es handelt sich um Werke im urbanen Raum, die mit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.