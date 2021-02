Südamerikaner am Mühlenteich : Stadt Hagenow geht gegen Nutrias vor

Fangen und erlegen: Die Stadt Hagenow hat den Nutrias am Mühlenteich und in der Schmaar den Kampf angesagt.

Hagenow | Das schöne Leben ist vorbei. Nicht nur aufgrund der aktuellen Witterung. Denn abgesehen von den eisigen Temperaturen hat die Stadt Hagenow nun den Nutrias am Mühlenteich sowie in der Schmaar den Kampf angesagt und will ihnen an den Kragen. Auch wenn das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.