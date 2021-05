Tag der Befreiung : Gedenken in Boizenburg und Hagenow

Mit Kranzniederlegungen wurden am 8. Mai, dem Tag der Befreiung, in Boizenburg und Hagenow der Opfer des NS-Regimes gedacht.

Boizenburg | Zu einer Kranzniederlegung haben sich am Sonnabend Vertreter der Stadt Boizenburg im kleinen Kreis am Mahnmal des Außenlagers Boizenburg des Konzentrationslagers Neuengamme getroffen. Damit wollten sie der Opfer des Nationalsozialismus und der Häftlinge gedenken, die während des Zweiten Weltkriegs an der Straße „Am Elberg“ in einem Barackenlager unter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.