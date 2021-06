Wanderung mit Till Backhaus : Ansturm auf Lübtheener Heide hat begonnen

Mehr als 4600 Besucher, die die Landschaft auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen erkunden wollen, wurden in wenigen Wochen in Probst Jesar und Alt Jabel gezählt. Dabei hat die touristische Erschließung erst begonnen.

Probst Jesar | Der Weg in die schöne Einsamkeit der weiten Lübtheener Heidelandschaft beginnt auf dem überfüllten Parkplatz in Probst Jesar. Die kleine Wandergruppe um Landwirtschaftsminister Till Backhaus stapft zügig den schmalen und staubigen Weg direkt am Zaun der Badestelle entlang. Keine 200 Meter weiter sind sie in einer anderen Welt. Absolute Stille, es öffn...

