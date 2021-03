Tödlicher Unfall : Schwerer Wildunfall auf B 5 fordert ein Todesopfer

Bei einem Wildunfall auf der Bundesstraße 5 bei Groß Krams ist am Sonntagvormittag ein Mann getötet worden.

Groß Krams | Schreckliche Bilder bekamen Polizei und Rettungskräfte am Sonntag auf der Bundesstraße 5 bei Groß Krams zu sehen. Dort hatte sich am späten Vormittag ein schwerer Wildunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer zum Unfallzeitpunkt von Groß Krams in Richtung Ludwigslust unterwegs, als plötzlich großes Damwild über die Straße lief. Lau...

