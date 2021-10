Tourismus : Saison für Personenfähre endet am 15. Oktober

Verbindung zwischen Herrenhof und Hitzacker wird auch von vielen Radfahrern genutzt.

Herrenhof | Noch einmal kurz Schwung geholt und schon liegt sie am Ufer: Morgens um 10 Uhr hat die Fähre „Elbe“ schon ein paar Mal den Fluss gequert, der ihr Namensgeber ist. Sie verbindet von April bis in den Oktober hinein täglich von 9 bis 18 Uhr Herrenhof in der niedersächsischen Gemeinde Amt Neuhaus mit der Stadt Hitzacker im Landkreis Lüchow-Dannenberg. ...

