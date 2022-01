Traditionen und Corona : Die Elbe fließt ohne Wette vor sich hin

Die Eiswette der Orte Darchau und Neu Darchau fand nach 2021 auch dieses Jahr nicht statt am letzten Sonnabend im Januar. Der Aggregatzustand des Flusses ist aber dennoch offensichtlich.

Darchau/Neu Darchau | Im Vergleich zu anderen Jahren war die Dichte von schwarzen Zylindern und weißen Schals an der Elbe zwischen Darchau und Neu Darchau an diesem letzten Sonnabend des Januar quasi nicht existent. Das lag daran, dass die Eiswette der zwei an der Elbe gegenüberliegenden Orte nach dem Jahr 2021 auch dieses Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Bereits i...

