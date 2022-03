Ukraine-Krieg : In Litauen vom Krieg überrascht

Friedrich Wilhelm Dräger stammt aus Tripkau, ist 22 Jahre alt und erlebt gerade in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Vilnius/Tripkau | Noch sei alles verhältnismäßig ruhig, erzählt Friedlich Wilhelm Dräger am Telefon. Die Verbindung leidet etwas unter der großen Distanz zwischen ihm und der SVZ-Redaktion in Boizenburg. Friedrich Wilhelm Dräger sitzt nämlich gerade in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen. Das ist 1300 Kilometer entfernt. Hier arbeitet der 22-Jährige als Finanzdatena...

