Grundschulzentrum Boizenburg : Schulumzug nach Zahrensdorf kommt ins Stocken

Schon in den Sommerferien sollte die Boizenburger Grundschule „Ludwig Reinhard“ ihre Interims-Containerlösung im Nachbarort beziehen. Jetzt gibt es Engpässe. Der Termin muss deshalb auf die Herbstferien verlegt werden.

Boizenburg | Etwas mehr als einen Monat. So lange hatte der eigentliche Plan zum Umzug der 240 Schüler der Grundschule „Ludwig Reinhard“ in Boizenburg nur Bestand. Angedacht war, dass die gesamte Schule ab 16. Juli in eine Interims-Container-Lösung nach Zahrensdorf verlagert werden sollte. Jetzt musste Boizenburgs Bürgermeister Harald Jäschke dem Lehrerkollegium s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.