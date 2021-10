Sportplatz am Schaalsee : Stadt Zarrentin lobt Belohnung gegen Vandalen aus

Stadt Zarrentin will die unbekannten Täter vom Schaalsee unbedingt schnappen

Zarrentin | Eigentlich soll in wenigen Tagen der neu angelegte Sportplatz am Schaalsee eingeweiht werden. Doch nun bestimmt die Diskussion um ein mutwillig beschädigtes Fußballtor die Diskussionen in der Stadt. Das neue Tor steht keine zwei Wochen und ist durch Unbekannte massiv beschädigt worden. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei etwa 1000 Euro. Für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.