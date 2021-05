Unfall in Jessenitz : Tankwagen rutschte in Straßengraben

Zwei verletzte Personen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Landstraße war über Stunden gesperrt.

Jessenitz | Ein Schaden von fast einer halben Million Euro ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Jessenitz entstanden. Gegen Mittag sind der Fahrer eines landwirtschaftlichen Tankwagens und sein Beifahrer auf der Landesstraße 061 mit dem Fahrzeug umgekippt. Sie hatten in eine Feldeinfahrt einbiegen wollen. Das teilte die Polizei mit. „Nach eigenen Angaben hab...

