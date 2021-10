Vellahn : Totalschaden nach Unfall mit Damhirsch

Unverletzt überstand ein Autofahrer einen schweren Wildunfall bei Vellahn. Der Mann war mit seinem Auto am Montagabend frontal gegen einen Hirsch gefahren. Das Tier musste vor Ort erschossen werden.

Vellahn | Mit Totalschaden an seinem Wagen endete ein Wildunfall am Montagabend in Vellahn für einen 56-jährigen Fahrer. Der Mann war auf der B 5 unterwegs als er frontal auf der Fahrbahn gegen einen Damhirsch stieß. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei musste den angefahrenen und schwer verletzten Hirsch anschließend mit Schüssen aus einer Dienstwaf...

