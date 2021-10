Westmecklenburg : Anmeldungen zur Jugendweihe 2022 teilweise schon möglich

Bei einigen Terminen im Bereich Hagenow/Ludwigslust kann es für 2022 schon knapp werden.

Hagenow/Ludwigslust/Gadebusch | Es ist verrückt in diesem Jahr. In einigen Bereichen der Region Westmecklenburg stehen die Jugendweihefeiern noch an, da wird von den Organisatoren schon an der nächsten Saison gebastelt. Dass zum Beispiel in Gadebusch noch Ende Oktober die weltliche Feier zum Start ins Erwachsenenleben gefeiert werden muss, liegt aber einzig und allein an Corona. Nor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.