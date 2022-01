Von Hagenow nach Bayern : Grenadiere verladen ihre schwere Technik

Verband rückt zur Großübung „Allied Spirit“ aus. Im Süden Deutschlands treffen sie auf Soldaten aus Lettland, den USA und Polen.

Hagenow | Für Hagenows Grenadiere beginnt das neue Jahr gleich mit einer in dieser Form seltenen Großübung. Sie nehmen ab Mitte Januar im bayerischen Hohenfels an einer Großübung mit anderen Nationen teil. Das Ganze dient der Vorbereitung auf den Einsatz der Hagenower im kommenden Jahr in Litauen. Am Montag werden weitere Fahrzeuge verladen Am Freitag, 7....

