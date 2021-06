Toddin/Hagenow: Verkehrsunfall mit Verletzten auf B 321

von svz.de

24. Juni 2021, 21:41 Uhr

Am Donnerstag gegen 15:40 Uhr befuhr der aus dem Bereich Schwerin stammende deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW Mercedes die Bundesstraße 321 aus Richtung Toddin kommend in Richtung Hagenow. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 28-jähriger Deutscher, ebenfalls aus der Region stammend, mit seinem PKW der Marke Volkswagen.

Zwischen den Ortschaften Toddin und Hagenow kam der 21-jährige Mercedes-Fahrer laut Zeugenaussagen aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem Volkswagen.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Hagenow verbracht.

Die Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Die Bundesstraße 321 musste während der Unfallaufnahme und für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten für ca. 3 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Ortschaften Steegen und Pätow umgeleitet.