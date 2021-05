Wahlen 2021 in Hagenow : Wahlwerbung ohne Limit möglich

Die Stadtvertreter in Hagenow können sich bisher nicht auf eine begrenzende Regelung einigen.

Hagenow | Sie machen es sich nicht gerade leicht. Vielleicht auch schwerer als eigentlich nötig. Und so haben die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Energie und Ordnung auf ihrer Sitzung am Montagabend zwar erneut viel zum Thema „Begrenzung der Wahlwerbung“ in Hagenow geredet, etwas konkretes ist dabei allerdings nicht herausgekommen. Schon mehrfach in S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.