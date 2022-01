Wandertourismus : Die Gemeinde Amt Neuhaus zu Fuß erlebbar machen

Das Archezentrum Amt Neuhaus entwickelt aktuell ein Wanderwegekonzept für die Gemeinde Amt Neuhaus und hofft dabei auch auf Unterstützung der Bevölkerung.

Neuhaus | Die Gemeinde Amt Neuhaus ist schön. Urtümlicher Elbestrand, einsame Altarme, ausgedehnte Kiefernwälder, seltene Wanderdünen und wilde Weidelandschaften sind hierbei nur ein paar Beispiele für die Vielfalt dieser Region, deren Territorium in Gänze Teil des Biosphärenreservats Niedersächsische Elbtalaue ist. Holger Belz vom Archezentrum Amt Neuhaus kennt diese Reize dabei ebenso gut wie die Einwohner der rechtselbischen Gemeinde Amt Neuhaus. Holger Belz weiß aber auch, dass ebendiese Schönheit über die Gemeindegrenzen hinaus bisher nur etwas war, in dessen Genuss höchstens ein paar touristische Insider gekommen sind. Das soll sich nun allerdings ändern. Das Team des Archezentrums Amt Neuhaus, das als Informationshaus des Biosphärenreservats Niedersächsische Elbtalaue in Neuhaus dient, hat sich zur Aufgabe gemacht, Wanderer in die Region zu locken. Dafür wird aktuell ein Wanderwegekonzept für die Gemeinde entwickelt, welches schon im Laufe dieses Jahres mit einer Streckenführung für zehn Rundwanderwege und Verbindungswegen aufwarten soll. So zumindest gibt Holger Belz vom Archezentrum die Marschroute vor. Existierende Routen werden berücksichtigt Er weist hierbei darauf hin, dass es in der Sudeniederung und rund um die Stixer Wanderdüne bereits zwei beschilderte Rundwanderwege existieren. Diese zwei Routen fließen auch in das Konzept ein. „Aber die Gemeinde hat noch viel mehr zu bieten“, ist sich Holger Belz sicher, weshalb derzeit akribisch an acht weiteren Strecken gearbeitet wird. Alles steht dabei unter dem Motto „Unsichtbares sichtbar machen“. „Spannende Orte wie Badeseen, alte Eichen oder Streuobstalleen sollen angeschlossen und miteinander verbunden werden. Auch touristische Attraktionen wie das Marschhufendorf Konau mit Tourist-Info und zukünftig auch dem Archezentrum, der Schlosspark in Wehningen, die Grenzwachtürme oder der Wohnmobilhafen werden berücksichtigt“. erläutert Holger Belz die Idee etwas näher. Auch der angestrebte Fernwanderweg entlang des „Grünen Bandes“ – dem ehemals innerdeutschen Grenzstreifen – fließt in die aktuellen Wanderwegsüberlegungen ein. Schließlich schlängelt sich das „Grüne Band“ zwischen Rüterberg und Neu Bleckede direkt durch die Gemeinde Amt Neuhaus. Weiterlesen: Sportler des TV Neuhaus laden zum Wandertag Nach Abschluss des Projektes wird das Archezentrum als Informationshaus des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue weiterhin Verantwortung für das Wegenetz übernehmen. Blickt Holger Belz schließlich schon etwas in die fernere Zukunft. Und dabei weiß er, obschon eine Unterstützung durch den Bauhof der Gemeinde Amt Neuhaus angedacht ist, dass diese Unterhaltung der Routen – entgegen ihres Gewinns für die Wanderer der Republik – vor Ort kein Selbstläufer sein wird. Wanderwegewarte werden gesucht Deswegen wird schon jetzt angestrebt, eine kleine Gruppe ehrenamtlicher Wanderwegewarte ins Leben zu rufen, die durch die Gemeinde organisatorisch und materiell unterstützt wird. „Andernorts funktioniert das System mit Wanderwegewarten hervorragend – warum nicht auch bei uns?“, fragt Holger Belz vom Archezentrum. „Jeder Interessierte kann sich in den nächsten Wochen sehr gerne bei uns im Archezentrum melden. Aber auch Bürger, die ihre Ideen und Hinweise für Wanderwege einbringen wollen.“ Service Die Finanzen für das Projekt stammen aus Leader-Mittel vom Landkreis Lüneburg, zu dem die Gemeinde Amt Neuhaus gehört. Aber auch ein gewisses ehrenamtliches Engagement ist eben von Nöten. „Wenn Besucher und Einheimische wahrnehmen, dass sich Menschen um die Natur kümmern, dann steigt damit auch die Wertschätzung für sie. Wir laden jeden Bürger ein, bei diesem neuen Naturerlebnis-Angebot mitzuwirken. Für Wanderwegewarte wird es eine kleine Anerkennung durch die Gemeinde geben“, wirbt Bürgermeister Andreas Gehrke für das Vorhaben. Im letzten Jahr habe man mit den Überlegungen hierzu begonnen, wie der Verwaltungschef verrät. Eigentlich hätte es hierzu eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit geben sollen. aber die Corona-Pandemie verhinderte dies bis jetzt. Deswegen habe man sich nun entschlossen, die Einwohner der Gemeinde zunächst über die Medien über das Wanderwegsvorhaben etwas breiter zu informieren. ...

