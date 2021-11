Förderverein Konau 25 : Wanja Mues und Stephan Braun: Lesung „Ich liebe Schnee“ mit 2G

Inzwischen gehört die Lesung in Konau zur Vorweihnachtszeit schlicht dazu. Der niedersächsischen Landesverordnung folgend gilt bei der Veranstaltung am Samstag die 2G-Regel.

Konau | „Ich liebe Schnee“, so der Name der Lesung, die am Samstag, 27. November 17 Uhr, in Konau im Kalender steht. Bei der Veranstaltung des Fördervereins Konau 25 treten auf die Bühne der Scheune in Konau Schauspieler Wanja Mues und Cellist Stephan Braun. Nach den am Dienstag von der Niedersächsischen Landesregierung festgelegten Corona-Bestimmung gilt für...

