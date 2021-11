Alpincenter Wittenburg : Weihnachtsbudenzauber in der Skihalle

Alpincenter Wittenburg öffnet das Winterdorf für die Adventswochenenden. Sie bieten Schlittschuhlaufen, Tubing-Bahn, Weihnachtsstimmung und auch fürs leibliche Wohl der großen und kleinen Gäste ist gesorgt.

Wittenburg | Verschneite Landschaft, gefrorene Eisflächen und dazu reichlich weihnachtlicher Budenzauber. Dafür müssen die Mecklenburger nicht hunderte Kilometer in die Alpen fahren, das gibt es jetzt fast vor der Haustür. Das Alpincenter Wittenburg lädt an den Adventswochenenden in sein neues Winterdorf ein. Kleine und große Besucher können sich in der Skihalle a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.