Kriminalität : Westmecklenburg: Einbrecher stehlen 2,5 Tonnen Kupferplatten

Einbrecher haben etwa 2,5 Tonnen Kupfer aus einer Firma in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) gestohlen.

Boizenburg/Elbe | Der Vorfall wurde am Freitagmorgen gemeldet, wie ein Polizeisprecher erklärte. Das Edelmetall werde in dem Unternehmen in Form von großen Metallplatten gelagert, so dass ein größeres Fahrzeug für den Abtransport nötig war. Der Schaden wird bisher auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahl...

