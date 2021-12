Westmecklenburg Klinikum : 700. Geburt war auch für Hebamme Birgit Lichtenauer besonders

Familienglück für drei Generationen. Am Nikolaustag unterstützte Hebamme Birgit Lichtenauer die Geburt ihres eigenen Enkelkindes.

Hagenow | Über einen ganz besonderen Geburtstag kann sich die kleine Emma freuen: Sie ist am 6. Dezember im Krankenhaus Hagenow zur Welt gekommen – als 700. Geburt in diesem Jahr. Wie es aus dem Klinikum heißt, hat Hebamme Birgit Lichtenauer schon über tausend Babys auf die Welt geholfen, aber die Geburt am 6. Dezember war auch für sie etwas ganz Besonderes....

