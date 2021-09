Hoort : Windpark Hoort ist offiziell eröffnet

Seit Anfang des Jahres sind die 16 Windkraftanlagen in Hoort bereits am Netz. Am Wochenende folgte nun mit etwas Verspätung die offizieller Einweihung des Windparks.

Hoort | Die ersten Einnahmen sind schon verplant. Und die Wunschliste dürfte weiter wachsen. Die Gemeinde Hoort rechnet zumindest damit, dass sie ihre Finanzen mit der Beteiligung an den Winkraftanlagen auf ihrem Gebiet auf lange Sicht aufbessern kann. „Wir werden auch dadurch einen dauerhaft gesicherten Haushalt haben“, sagt Bürgermeisterin Iris Feldmann am ...

