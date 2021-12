Zukunft der Bücherei ist ungewiss : Brahlstorfer protestieren für den Erhalt der Bibliothek

Bisherige Bibliothekarin Carola Wartmann geht in wenigen Tagen in Rente. Schließungsgerüchte machten daher die Runde – auch in Vellahn, wo es eine Zweigstelle gibt. Bürger fordern eine schnelle und dauerhafte Lösung.

Brahlstorf | Es sind nur noch ein paar Tage, dann kehrt die 65-jährige Carola Wartmann ihrer kleinen, aber feinen Bibliothek direkt neben dem Kindergarten endgültig den Rücken zu – denn sie geht zum Jahreswechsel in Rente. Die Gemeinde als Träger hat noch keine Lösung gefunden, wie es weitergehen soll. Wilde Schließungsgerüchte waberten schon durch die Dörfer der ...

