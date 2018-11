Wittenburg : 67-Jähriger Arbeiter schwer am Kopf verletzt

Mann stürzt in Wittenburg von einer Leiter und zieht sich schwere Verletzungen zu.

von Iris Leithold

29. November 2018, 15:19 Uhr

Bei einem Sturz von einer Leiter hat sich am späten Mittwochnachmittag in Wittenburg ein 67-jähriger Mann schwer verletzt. Er war bei Arbeiten am Fenster eines Wohnhauses aus noch ungeklärter Ursache von einer Klappleiter gestürzt und etwa zwei Meter tief auf den Gehweg gefallen. Dabei zog er sich Kopfverletzungen zu. Er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, wird nun von der Polizei untersucht.