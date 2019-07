Wittenburg : Motorradfahrer bei Unfall auf A24 schwer verletzt

Am Sonntag wurde ein 70-Jähriger bei einem Motorradunfall auf der Autobahn schwer verletzt.

von Hannes Stepputat

29. Juli 2019, 10:34 Uhr

Auf der Autobahn 24 hat ein Motorradfahrer am Sonntag die Kontrolle über sein Gefährt verloren und ist schwer verletzt worden. Der 70-Jährige sei Zeugen zufolge aus ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten und schließlich gegen die Mittelleitplanke geprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die A24 musste für die Bergungsarbeiten laut Polizei in Richtung Hamburg komplett gesperrt werden.