Wittenburg: Zwei verletzte Autofahrer bei Zusammenstoß

von svz.de

07. Mai 2020, 13:25 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am Donnerstagvormittag in Wittenburg zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr auf einer Tankstellenauffahrt in der Hagenower Chaussee. Beide Fahrzeugführer wurden anschließend vor Ort medizinisch behandelt. An den betreffenden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge war einer der beiden Fahrer gegen ein haltendes Auto geprallt.