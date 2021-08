Projekt für Jugendliche : Zarrentiner testen ihre neue Fahrrad-Crossbahn

Jugendliche Radfahrer freuen sich über die lange versprochene Bahn, an der aber noch gebaut wird.

Zarrentin | Die Fahrrad-Crossbahn in Zarrentin nimmt in diesen Tagen Gestalt an: Nachdem der Rasen des unbebauten Stadtgrundstücks gemäht wurde, brachte der Bauhof die von den Jugendlichen gewünschten Sandberge. Nun legen die Jungs selbst Hand an und bauen daraus selbstständig nach ihren eigenen Vorstellungen Hügel mit Kurven und Rampen, sodass ein kleiner Parcou...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.