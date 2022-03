Brandschutz im Landkreis LUP : Nun trudeln die neuen Löschfahrzeuge für den Landkreis ein

Auslieferung weiterer Feuerwehrautos aus dem 50-Millionen-Euro-Programm des Landes angekündigt.

Parchim | In Sachen Technik und Ausstattung der Feuerwehren geht es im Landkreis derzeit in vielen Kommunen voran, was auch mit der zentral gesteuerten Anschaffung neuer Technik zu tun hat. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Kreistages besonders deutlich. Die Kameraden der Feuerwehr aus Alt Jabel hatten ihr neues Schmuckstück, ein großes Tanklöschfahrzeug TL...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.