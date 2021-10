Kirchengeburtstag : Lübtheener Kirche im besonderen Licht

Feierlichkeiten zum 201 Geburtstag der Lübtheener Kirche begannen am Sonnabend. Am Sonntag folgen die eigentlichen Feiern.

Lübtheen | So farbenfroh, bunt und feierlich zugleich wie am frühen Sonnabend Abend hat die Lübtheener Kirche noch nie geleuchtet. Die eigentliche Feier findet am Sonntag mit dem Festgottesdienst und später dem Aufführung eines Kindermusicals statt. Beides wird im Freien vor der Kirche stattfinden. Die nur für dieses Wochenende installierte Beleuchtung sollten a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.