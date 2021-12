SG Aufbau Boizenburg : Einladung zur Mitgliederversammlung

Der Vorstand der SG Aufbau Boizenburg lädt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung am 17. Januar 2022 ein.

Boizenburg | Die SG Aufbau Boizenburg lädt ganz herzlich am Montag, dem 17. Januar 2022, zur alljährlichen Mitgliederversammlung ein. Stattfinden soll sie ab 19 Uhr in der Sporthalle „Richard Schwenk“. Um die Präsenzveranstaltung planen zu können, benötigt der Vorstand die verbindliche Zusage seiner Mitglieder. Diese sind bitte zu richten an Jens Anderson unter...

