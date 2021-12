Hagenow/Kirch Jesar : Zweites Testzentrum geht am Montag an den Start

Wer in der Region Hagenow einen Corona-Schnelltest braucht, kann den bald auch im Ferienresort Texas MV in Kirch Jesar machen lassen.

Kirch Jesar | Nun kann es losgehen. Das zweite Testzentrum für Hagenow kommt aus der Warteschleife. Am Montag, 20. Dezember, können sich die Menschen aus Hagenow und Umgebung auch im Ferienresort Texas MV in Kirch Jesar auf Corona testen lassen. Das verkündete Hagenows Bürgermeister Thomas Möller am Donnerstag auf der Stadtvertretersitzung. „Die Räumlichkeiten s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.