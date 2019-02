Boizenburg : Abschied in der Buchhandlung

von Onlineredaktion SVZ

23. Februar 2019, 05:00 Uhr

Nach 45 Jahren ist nun wirklich Schluss. Ingrid Hartung und Margitta Wolfgramm übergeben die Boizenburger Elbe-Buchhandlung in die Hände von Ramona Schlünz und Christiane Voss. Ihren letzten Tag wollen die zwei Frauen aber noch einmal gemeinsam mit ihren Kunden begehen.

So haben sie für heute geplant, ein letztes Mal alles zu geben. Dazu laden sie in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in die Buchhandlung ein, sich bei Sekt und netten Gesprächen an die lange und schöne Zeit zu erinnern.

Außerdem gibt es bestimmt auch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft des Geschäftes, das nach dem Abschied für ein paar Umbauten für zwei Wochen schließt. Am 8. März werden dann „die Neuen“ ihre Kunden begrüßen.