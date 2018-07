Boizenburg : Alles aus einer Hand

Hochzeitsspeicher an der Elbe eröffnet

von Robert Lehmann

30. Juli 2018, 12:00 Uhr

Schnipp und los! Ein kleiner Scherenschnitt hat als Startschuss für ein neues Kapitel in der Geschichte des ehemaligen Getreidespeichers in der Königsstraße gedient. Mit Katja Schönborn und Josephine Steinecke haben sich zwei Unternehmerinnen gefunden, die künftig in dem historischen Gebäude von circa 1870 Hochzeitsmoden anbieten.

Seit sechs Jahren arbeiten die beiden Frauen bereits zusammen, als Hochzeitsplanerinnen und freie Traurednerinnen in Hamburg und auch Boizenburg. „Mit dem Hochzeitsspeicher wollen wir nun bei einem weiteren wichtigen Teil der Hochzeitsplanung, dem Aussuchen des Brautkleids, dabei sein“, erklärt Josephine Steinecke. „Die Idee ist uns bei einer Weihnachtsfeier gekommen.“

Lange über ein passendes Objekt nachdenken brauchten sie offenbar nicht. „Schon auf der Rückfahrt von der Feier habe ich gesagt, dass ich mit dem Speicher einen perfekten Ort kenne“, erzählt Katja Schönborn. „Hätte es hier nicht geklappt, hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht für Boizenburg entschieden.“

Ein Glücksfall also für die Fliesenstadt, wie Bürgermeister Harald Jäschke meint: „Ich bin froh, dass der Speicher wieder mit Leben gefüllt wird. Er stand ewig lange leer. Es ist eine tolle Geschichte, nicht nur für die beiden, sondern auch für die Stadt. Ein Brautmodengeschäft hat eine überregionale Wirkung.“ Zudem täten zwei junge, dynamische Unternehmerinnen der Stadt gut. Und so ließ es sich der Bürgermeister auch nicht nehmen, persönlich bei der Eröffnung dabei zu sein, ein kleines Willkommensgeschenk zu überreichen und nach einem kurzen Rundgang zu der Erkenntnis zu gelangen: „Ein sehr schönes Ambiente.“

In diesem können sich Hochzeitswillige künftig auf drei Etagen nach der für sie perfekten Kleidung umschauen. Aber nicht nur das. Josephine Steinecke und Katja Schönborn bieten mit ihrer neuen Geschäftsidee nun ein Komplettpaket an: Von Festplanung, über Brautmode bis Traurede. Wer möchte, kann im Hochzeitsspeicher alles aus einer Hand bekommen.