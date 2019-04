Zarrentin  : An der Schaale-Quelle

Einladung zur Wanderung nahe Zarrentin am 27. April

von herm

17. April 2019, 12:52 Uhr

Am 27. April findet eine zweieinhalbstündige, naturkundliche Wanderung mit dem ehemaligen Revierförster Rolf Ziebarth in Zarrentin am Schaalsee statt.

Der Frühling ist da und der Gesang der Singvögel erhellt Wald und Wiesen. Überall erwacht die Natur. Doch wer weiß schon immer, was da blüht, kreucht und fliegt, singt und schnattert? Einen Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt gibt Rolf Ziebarth, Vorstandsmitglied des Fördervereins Biosphäre Schaalsee, auf der Wanderung an der Schaale und in den Wäldern um Zarrentin. Die Rundwanderung startet um 8 Uhr am Pahlhuus, führt an der Schaalequelle vorbei in die Wälder bei Schaliß . Dabei weiß Ziebarth als ehemaliger Revierförster die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Anmeldungen werden bis zum 26. April unter Telefon 038851/32136 oder per E-Mail foerderverein@biosphaere-schaalsee.de entgegengenommen.