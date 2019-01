von svz.de

25. Januar 2019, 05:00 Uhr

Wenn sich Angler „Zur guten Quelle“ treffen, ist es wieder so weit. Die Mitgliederversammlung des Angelvereins „Gut Fang“ Vellahn steht an. Heute um 19 Uhr kommen die Petrijünger zusammen. Der Ort ist ebendieses Gasthaus „Zur guten Quelle“ in Vellahn.