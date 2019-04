Ziggelmark bei Wittenburg : Auf großer Tour mit alter Technik

von Mayk Pohle

17. April 2019, 12:57 Uhr

Ziggelmark | Die meisten nehmen das eigene Auto, viele den Zug oder das Flugzeug. Drei Männer aus Ziggelmark bei Wittenburg schnappten sich jedoch ihre drei alten Traktoren der DDR-Baureihe ZT-323 und fuhren für ein paar Tage in den Urlaub. Ein Ziel von Armin Köllner, Andreas und Helmut Hensen war dabei das alte Traktorenwerk in Schönebeck bei Magdeburg. Die drei kamen nach fünf Tagen und mehr als 600 Kilometern wieder wohl behalten an, ohne technische Probleme.