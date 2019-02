Hagenow : Auf Luthers Spuren wandeln

Hagenower Kulturverein bereitet Reise nach Eisleben vor

06. Februar 2019, 10:03 Uhr

Der Kulturverein Hagenow bereitet eine Fahrt nach Eisleben vor. Wie es von Jutta Langhans vom Verein heißt, werden die Kulturfreunde am 27. und 28. April ein Wochenende in Eisleben, der Geburts- und Sterbestadt Martin Luthers, verbringen. Auf historischen Spuren zu wandeln, sei in Eisleben kein Problem. Der „Lutherweg“, der während der Stadtführung beschritten wird, führt an Stationen vorbei, die für den Theologen von Bedeutung waren. In diesem Jahr ist Luthers Sterbehaus von besonderem Interesse für die Hagenower. Hier wird die einzige Reliquie des Reformators, das „Bahrtuch“, aufbewahrt, das so präsentiert wird, als ob es über einem Sarg läge. Auf dem Programm steht auch die Besichtigung des Klosters „Sankt Marien zu Helfta“, ein 1229 gegründetes Zisterzienserinnen-Kloster im Ortsteil Helfta der Stadt Eisleben. Neben kirchlichen, Bildungs- und Pflegeeinrichtungen gibt es in diesem Kloster auch ein Klosterhotel mit eigener Brauerei. Wer Interesse hat, melde sich bitte im Hegenower Optikerfachgeschäft „Mien Brill“ in der Langen Straße 55 oder telefonisch bei Kirsten Dassow unter 03883/5168551 bzw. 0172/3999301. Gäste sind gern gesehen.