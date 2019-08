Lüneburg : Augenveredlung im Blick

Vortrag zur Vermehrung von Obstgehölzen mit Hilfe der Okulation

von svz.de

01. August 2019, 07:28 Uhr

Der Vorsitzende des Lüneburger Streuobstwiesenvereins Dr. Olaf Anderßon hält am Montag, 5. August, einen Vortrag zum Thema „Augenveredelung – Vermehrung von Obstgehölzen mit Hilfe der Okulation“ an der Volkshochschule in Lüneburg.

Am Sonnabend, 10. August, veranstaltet der Verein unter Leitung von Dr. Olaf Anderßon und Hendrik Harms einen Kurs, wo die Theorie in die Praxis umgesetzt werden kann.

Etwa um 1825 entdeckte der Pastor und große deutsche Pomologe Johann Conrad Oberdieck in seinem Pfarrgarten in Bardowick einen Apfelbaum, der als Spalier an einer Hauswand gezo-gen war. Er beschreibt die Sorte mit erquickendem, gezuckertem Weingeschmack. Ein Apfelbaum erreicht etwa ein Alter von 80 bis 100 Jahre. Dieser Baum kann also nicht mehr vorhanden sein, aber es können andere Bäume der Sorte noch irgendwo stehen. Die Sorte gilt derzeit noch als verschollen. Vermehren kann man Obstbäume nur vegetativ, also durch die Übertragung eines Aststücks oder einer einzigen Knospe, auch Auge genannt, auf einen jungen Baum. Im Sommer verwendet man dafür die Technik der Augen-Okulation.

Die Kunst des Veredelns ist über 7000 Jahre alt. Der Lüneburger Streuobstwiesenverein hat sich auf die Fahnen geschrieben, das alte Wissen rund um Streuobstwiesen und den Hoch-stammobstbau zu bewahren und wieder zu verbreiten. Mit einem Vortrag zum Thema werden die theoretischen Grundlagen gelegt, die sich hinter der Technik des Pfropfens verbergen. Im darauffolgenden Kurs, kann das theoretische Wissen in die Praxis umsetzt werden. Der Kurs soll mit einem gemeinsamen, gemütlichen Grillen ausklingen.

Eine Anmeldung ist erforderlich, diese sollte per Email unter info@streuobst-lueneburg.de erfolgen. Für weitere Fragen zu diesem Thema, stehen die Referenten allen Interessierten gern zur Verfügung.