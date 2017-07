Boizenburg : Aus Hakenkreuzen werden Herzen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Diskussion in Polen, Filmpremiere in Italien, Lesung in Berlin, Friedensfestival in Görsdorf und fünf Workshops in Boizenburg - so sahen die letzten vier Wochen für Irmela Mensah-Schramm aus. Seit 31 Jahren verwandelt die 72-Jährige Graffitis mit rechten Sprüchen und Symbolen in positive Botschaften. Seit 14 Jahren gibt sie dazu Workshops an Schulen, an der Regionalschule „Rudolf Tarnow“ schon einmal im Mai beim ersten Projekttag „Schule ohne Rassismus“. „Die Sechstklässler vom Vorbereitungsteam für ‘Schule ohne Rassismus’ wollten gern noch einen Workshop bei Irmela-Mensah Schramm machen“, erklärt Daniel Rupp aus der 9 A, der den Projekttag initiiert hatte, zu der erneuten Workshopreihe. Mathelehrerin Liane Albrecht fragte auch die anderen fünf sechsten Klassen an der Schule und am Ende wollten 120 Schüler lernen, wie sie mit bunten Farben gegen braune Parolen vorgehen können.

„Ich erhielt eine Mail von Daniel und dann haben wir versucht, dass zu organisieren“, erzählt Irmela Mensah-Schramm. Denn da waren die eingangs schon erwähnten anderen Termine. „Mitte Juni war Weltpremiere von einem Film über mich, der beim Filmfest in Bologna gezeigt wurde, da musste ich hin.“ Der 52-minütige Dokumentarfilm von Vincenzo Caruso heisst „The hate destroyer“ und gewann einen Preis. Danach nahm die Unerschrockene in Frankfurt an einer Sitzblockade teil, die eine Demo gegen die „Identitäre Bewegung“ stoppen wollte. Ein Video, das zeigt, wie sie von der Polizei weggetragen wird, ging viral durch die sozialen Netzwerke.

Doch am Dienstag und Mittwoch hatte sich die mittlerweile ziemlich berühmte Wahlberlinerin Zeit für die fünf Workshops in Boizenburg genommen. „Das war sehr lustig“, meinten am Ende viele Schüler aus der 6D. „Das war hier auch ein besonders lustiger Workshop“, gab Irmela Mensah-Schramm zurück. Sie ist immer wieder darüber erstaunt, wie viele verschiedene Ideen die Schüler haben. Die 12- und 13-Jährigen hatten die Aufgabe, Vorlagen mit Beispielen rechter Parolen in positive Botschaften zu verwandeln. So machte Hannah aus „Juden verreckt“ zu „Rettet die Einhörner“ und eine Mitschülerin verwandelte „Ausländer raus“ in „Die Läden müssen länger öffnen“.

„Dieses Thema kann man auch nur mit Humor behandeln“, erklärte die Aktivistin den Schülern. „Denn Hass macht krank.“

Irmela Mensah-Schramm bedauerte, dass Direktor Dahlmann sie nicht begrüßt habe oder sich einmal in den Workshops habe blicken lassen. „Wo ich das schon kostenlos mache.“ Die Workshops an Schulen bietet sie immer kostenlos an, Fördergelder gab es bisher noch nicht dafür. „Aber nach dem Video über das Strafverfahren in Berlin gegen mich auf ‘Change.org’ haben mir zwei Geschäftsleute aus Luxemburg eine Bahncard 100 gesponsert und jetzt komme ich wenigstens überall hin“, konnte die Rentnerin im Gespräch mit der SVZ berichten. 2016 hatte sie in einem Zehlendorfer Fußgängertunnel aus „Merkel muss weg“ - „Merkel Hass weg“ gemacht. Daraufhin erhob Berlin Klage. Die wurde dann zwar fallen gelassen, doch die Berliner Staatsanwaltschaft wollte den Fall trotzdem weiter verfolgen. „Das Strafverfahren gegen mich wurde jetzt eingestellt“, konnte Frau Mensah-Schramm diesmal der SVZ mitteilen. Auch das Ermittlungsverfahren in Bautzen gegen sie wurde eingestellt. Denn rechtlich gesehen, beschädige sie mit ihren Verwandlungen ja nur schon Beschädigtes.

Trotzdem trauen sich die Boizenburger offenbar selten, selbst gegen rechte Graffitis in der Stadt vorzugehen. „Gerade als ich mir gestern ein Eis gekauft hatte, sprach mich auf dem Marktplatz ein junger Mann an, der meinte, auf der Siedlung gebe es so viele rechte Sprüche.“ Die Seniorin fuhr mit ihm hin und verwandelte vier rechte Parolen auf ihre Art. „Leider reichte mein Spray nicht für mehr“, bedauerte Irmela Mensah-Schramm.

Daniel Rupp und Torben Knaak organisieren übrigens gerade das Vorbereitungsteam für den nächsten Projekttag an der Tarnowschule. Es gibt über 100 Bewerber. „Außerdem wurde gerade letzte Woche entschieden, dass wir für das Zertifikat ‘Schule ohne Rassismus’ kämpfen werden“, verrieten die beiden Schüler.

von Katja Frick

erstellt am 06.Jul.2017 | 05:00 Uhr