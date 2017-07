Hagenow : Bald neuer Geist im alten Haus

vergrößern 1 von 1 Foto: Hirschmann 1 von 1

Bald wird in diesem alten Haus ein neuer Geist herrschen. Auf der Baustelle in der Langen Straße 82 geht es gut voran. Familie Jegminat aus Hagenow als Eigentümer saniert das historische Gebäude, das mit zu den ältesten in der Stadt gehört. Der Hagenower Bürgermeister Thomas Möller übergab jetzt den Eigentümern auf der Baustelle den Bescheid für Mittel aus der Städtebauförderung.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 13.Jul.2017 | 05:00 Uhr