Lübtheen : Ball der Vereine: Vorbereitung läuft an

Am 2. März wird in Lübtheen zum Frühlingsauftakt mit einer vollen Oldag-Halle gerechnet

von svz.de

15. Januar 2019, 09:30 Uhr

Das große Frühlingsfest der Lindenstadt steht am 2. März an, besser bekannt als „Ball der Vereine“. Mit Blick auf diesen Termin hat sich das Team um Thomas Pietz die Ärmel hochgekrempelt und setzt nun alles daran, dass auch der 15. Ball der Vereine ein absoluter Erfolg wird. Bereits seit Dezember 2018 läuft die Organisation, denn der Schlüssel zum Erfolg liegt hierbei in der sorgfältigen Vorbereitung, erklärt uns der Pressewart des „Lübtheener SV Concordia“ Lucas Straßer.

Die Besonderheit an dieser Auflage des Balls liege darin, dass man zum einen mit gewissen Veränderungen für Abwechslung sorgt und zum anderen an bewährten Traditionen festhält. Während dieses Jahr erstmals die Live-Band „TESTband“ gewonnen werden konnte, sei das Organisationsteam derzeit darum bemüht die traditionsgemäß stattfindende Tombola mit vielen tollen Gewinnen zu organisieren, so Straßer weiter. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass erfolgt bereits um 19 Uhr.

„Wir freuen uns auf den diesjährigen Ball und hoffen, dass die Halle wieder voll wird”, so Vereinsvorsitzender Thomas Pietz.